Московский Кремль будет закрыт для посетителей 10 сентября

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В пятницу, 10 сентября, доступ в Московский Кремль будет закрыт для посетителей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

"В связи с проведением государственных мероприятий 10 сентября допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет", – отмечается в материале.

Ранее сервис Russpass составил маршруты для тех, кто прилетает в столицу на несколько часов или дней. Всего доступно три маршрута: "Домодедово – Шереметьево", "Домодедово – Внуково" и "Внуково – Шереметьево". Основные достопримечательности находятся между остановками аэроэкспрессов.

