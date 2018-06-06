Форма поиска по сайту

06 июня 2018, 16:45

Власти Москвы перенесут празднование Дня России с Тверской в парки по просьбе FIFA

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Фестиваль "День России. Московское время" пройдет 11 и 12 июня в семи столичных парках, сообщает пресс-служба организатора. По просьбе FIFA власти города Москвы перенесут праздник с улицы Тверская.

Решение об отмене перекрытия на этом участке приняли для транспортной доступности объектов, задействованных в подготовке и проведении мероприятий чемпионата мира по футболу.

Мероприятие состоится в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Царицыно", в Измайловском, Бабушкинском, Таганском и в Парке Победы. Горожан ожидают концерты, мастер-классы, выступления театральных коллективов.

Как рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, помимо основных семи парковых площадок, праздник отметят еще в 13 парках. Программа будет связана с историей России и Москвы.

В частности, свои программы на фестивале покажут фестиваль-школа современного искусства "Территория", Национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска", Детский музыкальный театр имени Сац.

город культура

