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Москва 24

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Общество

07:51

Ремонт остановок в Москве проводился более 60 тысяч раз за год

город транспорт общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ремонт остановок наземного транспорта в Москве с начала 2019 года проводился более 60 тысяч раз. Об этом Агентству "Москва" сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В общей сложности санитарное обслуживание проводили более 770 тысяч раз с начала года", – указал вице-мэр.

По его словам, специалисты устраняли повреждения, нанесенные вандалами, а также вызванные погодными условиями или другими причинами.

"За состоянием остановок ежедневно следят 85 ремонтных бригад, до трех человек каждая. Это более 200 работников", – добавил Ликсутов. Он отметил, что помимо ремонта павильоны очищают от загрязнений и рекламных листовок, которые портят вид.

В настоящее время в столице начитывается около 11 тысяч остановок. Тысяча из них оснащена бесплатным Wi-Fi и информационными табло с временем прибытия транспорта.

Ранее сообщалось, что остановки с подогревом появятся возле станций метро и на самых востребованных маршрутах городского транспорта столицы.

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