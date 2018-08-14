Три новые остановки с Wi-Fi и зарядками для телефона появились в столице

14 августа, 21:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три новые остановки с Wi-Fi и разъемами для зарядки гаджетов появились на дублере Варшавского шоссе на юге столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
"Оборудовали на дублере Варшавского шоссе три остановки по просьбе жителей Чертаново", − написал мэр. По словам Собянина, благодаря новым остановкам горожанам будет удобнее добираться в районную поликлинику. "На остановках есть Wi-Fi и зарядки для телефона", − отметил мэр столицы.
Оборудовали на дублере Варшавского шоссе три остановки по просьбе жителей #Чертаново. Отсюда им удобнее добираться в районную поликлинику. На остановках есть Wi-Fi и зарядки для телефона. #Нашгород pic.twitter.com/gRU9IJTApH— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 августа 2018 г.
Ранее сообщалось, что с начала года в городе оборудовали более 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi. Выйти в Сеть теперь можно на 118 улицах в пределах ТТК, а также в восьми столичных парках.
"Мосгорсправка": точки доступа к бесплатному Wi-Fi в Москве
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