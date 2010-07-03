Фото: портал мэра и правительства Москвы

Очаги захламления строительным мусором ликвидировали на западе Москвы.

Как сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, о нарушение земельного законодательства сообщили жители близлежащих домов.

Отмечается, что от захламления освободили земельный участок площадью свыше семи тысяч квадратных метров вдоль лесопарковой зоны "Долина реки Сетунь" по адресу: 1-й Сетуньский проезд, владение 10г.

Ранее стало известно, что все стройплощадки Москвы и полигоны для строительных отходов оборудуют "умными" видеокамерами к 2021 году.