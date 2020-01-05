До конца 2020 года в Москве планируют открыть девять станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2020 года в Москве планируют открыть девять новых станций метро. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, будут открыты четыре станции Некрасовской линии ("Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская"), три станции юго-восточного участка Большой кольцевой линии ("Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская"), а также две станции западного участка ("Улица Народного ополчения", "Карамышевская").

В минувшем году в эксплуатацию ввели 17,9 километров линий, восемь станций и одно электродепо, напомнил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что станция "Воронцовская" БКЛ откроется в 2021 году. Новую станцию свяжут пересадкой со станцией "Калужская". Она позволит пассажирам без пересадок добираться до соседних районов.

Также отмечалось, что самый длинный эскалатор Московского метрополитена появится на станции "Марьина Роща" в составе БКЛ. Длина самодвижущейся лестницы превысит 130 метров.

