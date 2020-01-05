Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

05 января, 22:12

До конца 2020 года в Москве планируют открыть девять станций метро

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2020 года в Москве планируют открыть девять новых станций метро. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, будут открыты четыре станции Некрасовской линии ("Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская", "Нижегородская"), три станции юго-восточного участка Большой кольцевой линии ("Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская"), а также две станции западного участка ("Улица Народного ополчения", "Карамышевская").

В минувшем году в эксплуатацию ввели 17,9 километров линий, восемь станций и одно электродепо, напомнил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что станция "Воронцовская" БКЛ откроется в 2021 году. Новую станцию свяжут пересадкой со станцией "Калужская". Она позволит пассажирам без пересадок добираться до соседних районов.

Также отмечалось, что самый длинный эскалатор Московского метрополитена появится на станции "Марьина Роща" в составе БКЛ. Длина самодвижущейся лестницы превысит 130 метров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика