Москва 24: как развивается индустрия гостеприимства во время пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

7 декабря состоится пресс-конференция "Московская индустрия гостеприимства в 2020 году". Представители столичного бизнеса расскажут о том, с какими трудностями пришлось столкнуться отелям, ресторанам и салонам красоты во время пандемии коронавируса.



На пресс-конференции выступят:



председатель комитета по ресторанному бизнесу московской "Деловой России" Сергей Миронов;

председатель комитета по гостиничному бизнесу московской "Деловой России" Дмитрий Шлопак;

инвестиционный директор по гостиничному бизнесу группы компаний "Сафмар" Татьяна Веллер;

руководитель рабочей группы по развитию восстановительно-оздоровительных СПА-центров Наталья Филиппова.

Смотрите трансляцию 7 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.