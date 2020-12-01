Москва 24: как развивалось строительство недвижимости в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
2 декабря в Центре международной торговли состоится пресс-конференция "Строительный комплекс и рынок недвижимости столицы в 2020 году".
О бизнесе во время пандемии, трудностях при реализации проектов и строительстве жилых домов расскажут:
- председатель комитета по развитию рынка недвижимости московской "Деловой России" Анна Лупашко;
- гендиректор рейтингового агентства строительных компаний Николай Алексеенко;
- председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.
Смотрите трансляцию 2 декабря в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.