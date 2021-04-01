Промышленный технопарк появится на Салтыковской улице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Промышленный технопарк возведут на Салтыковской улице. Об этом сообщили в Москомстройинвесте.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с предоставлением земельного участка по адресу улица Салтыковская, владение 4а, для строительства промышленного технопарка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что суммарная поэтажность здания может составить 20 тысяч квадратных метров. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова считает, что благодаря реализации проекта объем инвестиций в экономику Москвы повысится. Кроме того, будет создано около 180 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в Москве начнут по новым правилам развивать бывшие промышленные зоны. Соответствующее постановление "О мерах по реализации проектов комплексного развития территорий нежилой застройки города Москвы" приняло правительство столицы.