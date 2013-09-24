6% москвичей испытывают проблемы со слухом - Базоев

6 процентов населения Москвы имеют проблемы со слухом различной степени. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Московской городской организации Всероссийского общества глухих Владимир Базоев.

"Москва первый город в России, где правительство приняло на себя обязательства финансировать переводческие услуги, при проведении массовых мероприятий", - сказал Владимир Базоев.

Сейчас на учете в городской организации общества глухих состоит 80 тысяч человек-инвалидов по слуху разного возраста. В Москве на базе центра действует 74 клуба общения глухих.

В этих клубах организуются различные мероприятия, проводятся праздники, лекции с участием переводчиков языка жестов.