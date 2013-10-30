Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября 2013, 20:06

Спорт

Матч "Шинник" - "Спартак" приостановлен из-за беспорядков на трибунах

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между "Шинником" и "Спартаком", который проходит в Ярославле, был дважды приостановлен из-за поведения болельщиков московской команды.

Как сообщает Sports.ru, на 59-й минуте главный арбитр встречи Сергей Костевич увел команды в подтрибунное помещение из-за беспорядков на трибуне болельщиков "Спартака".

При этом сразу после начала второй половины встречи фанаты "красно-белых" начали массово использовать пиротехнические изделия, из-за чего игра была остановлена на несколько минут.

В итоге, матч был возобновлен только через 20 минут.

футбол Спартак болельщики

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика