РФС лишил лицензий двух футбольных агентов

Комиссия Российского футбольного союза по деятельности агентов аннулировала лицензии двух агентов. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

За неоднократное нарушение регламента лицензии был лишен Максим Бродеско, а Сергей Барбашов сам подал заявление с просьбой аннулировать его лицензию.

Также комиссия приняла решение оштрафовать трех агентов на общую сумму 120 тысяч рублей. Юрий Гаврилов оштрафован на 10 тысяч рублей, Марат Хинчагов - на 50 тысяч, а Василий Голяна - на 60 тысяч.

Отмечается, что решение комиссии РФС по деятельности агентов футболистов может быть обжаловано в течение семи рабочих.