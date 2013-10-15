Футболисты сборной России стали первыми в отборе на юношеский ЧЕ

Футболисты юношеской сборной России стали первыми в отборочном раунде чемпионата Европы-2014 среди игроков не старше 19 лет. Они сыграли вничью с командой Украины - 1:1.

На 17-й минуте счет открыл россиянин Александр Моргунов, ответный гол забил на 45-й минуте Виктор Коваленко.

Как передает РИА Новости, россияне стали победителями в своей отборочной группе за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей - 10:2. Положение команд: Россия - 7 (3), Украина - 7 (3), Мальта - 1 (3), Эстония - 1 (3).

Элитный раунд состоится весной следующего года. Победители семи отборочных групп получат путевки в финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет в Венгрии.