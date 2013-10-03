"Спартак" выплатит болельщикам компенсацию за матч с "Тереком"

Футбольный клуб "Спартак" принял решение выдать денежную компенсацию владельцам абонементов, которые не смогут посетить игру красно-белых против грозненского "Терека" в Екатеринбурге.

Игра должна была пройти 5 октября на московском стадионе "Локомотив". Но в связи с плохой погодой и высокой нагрузкой на газон поле на футбольной арене в Черкизове пришло в негодное состояние, и проведение матча здесь стало невозможным. Поэтому было принято решение перенести игру в Екатеринбург.

В сообщении клуба на официальном сайте говорится, что владельцы абонементов могут обратиться в официальной магазин красно-белых на Красной Пресне, где при предъявлении абонемента и документа, удостоверяющего личность, можно написать заявление о получение денежной компенсации или в течение двух недель приобрести любой товар со скидкой в 20%.

Отмечается, что для тех, кто захочет поддержать "Спартак" в Екатеринбурге будут организованы бесплатные автобусы, которые пойдут из Москвы в ночь с 4 на 5 октября.