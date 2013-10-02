Игра "Спартака" с "Тереком" перенесена с 5 на 6 октября в Екатеринбург

Встреча 12-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и грозненским "Тереком" перенесена с 5 на 6 октября и состоится в Екатеринбурге, сообщает в среду пресс-служба "красно-белых".

Игра пройдет на стадионе "Центральный", который вмещает 27 тысяч зрителей. Матч начнется в 15.30 по местному времени (13.30 мск).

Ранее сообщалось, что матч "Спартак" (Москва) - "Терек" пройдет на малой арене стадиона "Локомотив".