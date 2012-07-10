В Москве впервые пройдет фестиваль искусства POP-UP

В столице начнется первый московский POP-UP фестиваль, носящий название ЛГЗ / ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ. Серия мероприятий будет проходить каждые выходные с 14 июля до Дня города при поддержке Департамента культуры Москвы.

Как объясняется на сайте департамента, pop-up в переводе с английского – это всплывающее окно на экране компьютера. Соответственно, POP-UP-ART – это искусство, которое "всплывает" в городе в самых неожиданных местах.

Каждые выходные лета в Москве будут проходить "креативные субботники". Лидеры уличной культуры и современного искусства (фотографы-репортажники, художники, создатели граффити, танцоры, актеры, музыканты и участники флешмобов) своим творчеством намерены подтвердить статус Москвы как лучшего города Земли. Для этого художники нарисуют на строительных баннерах яркие граффити, превращая долгострои в произведения искусства. Лучшие музыканты исполнят хиты в подземных переходах, а коллективы современного танца выступят на Театральной площади перед главной балетной сценой страны.

Первым проектом фестиваля ЛГЗ станет "Фотоночь" 14 июля — мастер-класс по вечерней и ночной съемке от ведущих мастеров Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко – Игоря Мухина, Татьяны Либерман, Игоря Вязаничева, Людмилы Зинченко, Никиты Шохова, Аллы Афониной и Софьи Татариновой. Фотоночь плавно перетечет в фотопробег, участники которого сделают портреты Москвы в районе Октябрьской, Кропоткинской, Новокузнецкой, Тверской и Китай-города.

Заявки на фотопробег от молодых профессионалов и фотографов-любителей принимаются до 12 июля. Лучшие работы, сделанные участниками фотоночи, будут представлены на выставке в День Города 1-2 сентября.