В области из-за угрозы взрыва эвакуируют дилерский центр "Мерседес"

В Ленинском районе Московской области из-за угрозы взрыва эвакуируют всех сотрудников и посетителей дилерского центра "Мерседес". На месте происшествия работают кинологи.

В воскресенье, 26 мая, в подмосковную полицию поступило сообщение о готовящемся взрыве в дилерском центре "Мерседес" на 24 км МКАД.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в областном ГУ МВД, в сообщении неизвестного содержалась информация о том, что в скором сремени в дилерском центре взорвутся компьютеры.