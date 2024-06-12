Bild: покинувшая ФРГ уроженка Омска выиграла выборы в Гамбурге

Фото: olga-petersen.de

Уроженка Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в немецком Гамбурге, несмотря исключение из фракции "Альтернатива для Германии" и вынужденный переезд из ФРГ, пишет издание Bild.

Женщина набрала свыше 3 460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, что означает ее победу и возможность прохода в районное собрание, добавили журналисты. Некоторое число голосов, поданных по почте, еще не подсчитано, однако на общий результат они уже не повлияют, уверены в издании.

Петерсен жила в Германии с 2008 года. После посещения РФ в качестве наблюдателя на президентских выборах ее исключили из фракции, а школьные учителя обратились в социальные органы из-за якобы странного поведения ее детей. Это побудило ее покинуть страну.

До этого немецкий канцлер Олаф Шольц признался, что желает остаться на занимаемой должности после выборов 2025 года. По его данным, правящей в Германии коалиции не грозит распад на почве внутренних разногласий.

