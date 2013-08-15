Форма поиска по сайту

15 августа 2013, 20:09

Спорт

Сборная России по бегу вышла в финал эстафеты на 400 метров

Сборная России по бегу вышла в финал эстафеты 4 по 400 метров на чемпионате мира в Москве. Наша команда выиграла третий предварительный забег и автоматически прошла квалификацию.

Наша сборная, за которую выступали Максим Дылдин, Лев Мосин, Сергей Петухов и Владимир Краснов, выиграла свой забег, показав время 3 минуты 1,81 секунды.

В общем зачете время оказалось восьмым, но россияне квалифицировались автоматически, как команда, занявшая первое место в своем забеге.

Финал эстафеты 4 по 400 метров у мужчин пройдет 16 августа в 21.30.

Сюжет: Чемпионат мира по легкой атлетике
эстафеты чемпионат мира по легкой атлетике

