МОЭСК получила паспорт готовности к зиме

Электроэнергетики Москвы подтвердили свою готовность к предстоящей зиме. Московская объединенная электросетевая компания получила паспорт готовности к осенне-зимнему сезону.

Так, в этом году в МОЭСК была сформирована новая штатная профессиональная аварийно-спасательная служба, которая будет координировать деятельность спасательных формирований на базе электросетевых филиалов.

"В этом году, помимо организации визуального и тепловизионного контроля, в МОЭСК применяется новый метод диагностики изоляции - ультрафиолетовый контроль. Необходимость в его внедрении возникла после того, как энергетики столкнулись с проблемой высокой загрязненности изоляции воздушных линий антигололедными реагентами, которые применяются для обработки автомагистралей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в круглосуточном режиме организован мониторинг погодных условий с периодичностью один раз в час.

По итогам 2012 года время восстановления электроснабжения в результате ЧС в среднем по году по Москве сократилось на 8% - до 47 минут, добавляется в материале.