С 26 мая вступает в силу летнее расписание электричек

С сегодняшнего дня начинаются продажи брошюр с летним расписанием движения электричек. Новый график движения поездов начнет действовать с воскресенья, 26 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

Летом будут дополнительно ходить 124 электропоезда по будням и 97 - по выходным. Стоимость брошюры - 30 рублей. Бесплатно ознакомиться с расписанием можно также на стендах у пригородных касс. Железнодорожники призывают пассажиров не покупать расписание с рук.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье планируют обновить парк электричек. В поездах нового образца реализуют контроль над температурным режимом и установят более комфортабельные сидения и туалеты. Это касается поездов ЦППК - основного подмосковного перевозчика.

Кроме того, с 26 мая будет назначено 25 новых поездов, из них 14 по выходным дням. При этом на ряде остановок: на платформах Ховрино, Фролово, Стреглово, Ямуга и Радищево – откроются дополнительные билетные кассы.

Все тарифы и скидки на проезд в областном общественном транспорте останутся прежними.