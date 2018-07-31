Производить двигатели для ракет-носителей "Протон-М" перестанут до конца 2018 года

31 июля, 08:18
Фото: ТАСС/Сергей Казак
Производить двигатели для ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" перестанут до конца 2018 года, сообщил генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.
"Производство двигателей в рамках тех потребностей, которые нам сформулировал ГКНПЦ имени Хруничева, будет остановлено в Перми в этом году. Если не возникнет каких-то новых контрактов на запуски ракет "Протон", со следующего года эти двигатели производиться уже не будут", – цитирует собеседника РИА Новости.
Производителей двигателей загрузят другими заказами, включая продукцию топливно-энергетического комплекса, испытания газотурбинных установок на базе авиационных двигателей, сборку электростанций, производство деталей насосов для нефтегазовой отрасли, отметил глава НПО. Новую продукцию будут производить на загородной площадке предприятия.
Прекратить собирать двигатели "Протон" ранее распорядился глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В 2016 году на Воронежском механическом заводе, производящем двигатели для ракет "Протон", выявили проблемы в припое. В 2017 пришлось перебрать 74 двигателя: для второй и третьей ступеней "Протонов". Завод внедрил новое оборудование для повышения надежности производства. Запланировано выделение 147 миллионов рублей на средства объективного контроля качества.
В ближайшие месяцы предприятие также получит 3D-сканнер для бесконтактных измерений деталей, оборудование для фотофиксации процессов сборки и другое оборудование.
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