Цены на авиабилеты могут вырасти на 8-10% из-за повышения НДС

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Повышение НДС на полеты через Москву на 10 процентов может привести к росту цен на билеты, полагают в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Стоимость перелетов на всех направлениях вырастет на 8–10 процентов, сообщает газета "Коммерсант". В организации отметили, что повышение налога рассматривается на фоне роста количества льготных ставок на региональных перелетах. По данным источников издания, идею роста НДС уже представили Дмитрию Меведеву.
Меру обсуждают после просьбы главы "Реновы" Виктора Вексельберга дополнительно снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы. Сейчас большая часть полетов – 75 процентов – проходят через Москву. ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 года, когда истечет срок льготной ставки НДС. Нулевая ставка сейчас действует на рейсах в Крым, Калининград и на Дальний восток. Общие потери бюджета от льгот оцениваются в 34 миллиарда рублей ежегодно.
Если произойдет обнуление НДС на полетах в обход столицы, то бюджет потеряет еще 17 миллиардов рублей, а рост НДС для полетов через столицу принесет 37 миллиардов рублей. Нагрузка на перевозчиков при этом вырастет на 20 миллиардов рублей, что приведет к росту тарифов.
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