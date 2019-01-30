Курс доллара к рублю обновил минимум с начала года

Курс доллара к рублю обновил минимум с начала 2019 года. Американская валюта подешевела на 0,83% по сравнению с показателями закрытия предыдущих торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 22:20 среды, 30 января, курс доллара опустился до 65,50 рубля. Таким образом, отмечают эксперты, американская валюта показала самую низкую стоимость с начала года.
Как пояснили экономисты, доллар начал активней снижаться по отношению к рублю после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США. 30 января ФРС объявила, что сохраняет базовую процентную ставку на уровне 2,25−2,5%.
В середине января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сейчас на валютном рынке нет ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля. Он подчеркнул, что на валютный рынок влияют множество факторов. В частности, по его словам, в сентябре 2018 года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. При этом финансовый рынок сохранил стабильность.
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