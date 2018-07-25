Цена бензина в России в июне преодолела отметку в 41 рубль

Розничные цены бензина в российских регионах в июне преодолели отметку в 41 рубль за литр, следует из материалов Росстата.
В мае самый дешевый в стране бензин можно было купить в Челябинской области 39,99 рубля, в июне же она выросла до 41,36 рубля (+3,4%).
Самым дешевым в июне оказался бензин в Алтайском крае (41,3 рубля), самый дорогой – на Чукотке (53,48 рубля). Самое дорогое дизтопливо в мае продавали в Магаданской области (58,67 рубля), самое дешевое – в Ингушетии (35,71 рубля).
В среднем потребительские цены на бензин в РФ в июне выросли на 2,1%, до 43,49 рубля за литр, дизтоплива – на 1,9%, до 44,54 рубля.
Самые высокие цены зафиксировали в Центральном (43,96 рубля), Северо-Западном (43,86 рубля), Южном (44,94 рубля), Северо-Кавказском (44,51 рубля) и Дальневосточном (43,84 рубля) федеральных округах.
Подорожание бензина в июне фиксировалось в 83 субъектах РФ, в 21 субъекте цены выросли на 3% и более. В Москве бензин подорожал на 2,8%, в Санкт-Петербурге – на 1,4%.
Средние цены производителей на бензин в июне составили 24,63 рубля за литр (+3,7%), на дизтопливо – 27,73 рубля за литр.
Удорожание зафиксировано в 11 субъектах РФ. В лидерах по этому показателя – Астраханская область (+24,1%).
Ранее сообщалось, что Россия не вошла в рейтинг стран с самыми доступными ценами на бензин.
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