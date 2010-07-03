Согласованы параметры продления сделки по стабилизации цен на топливо

Правительство России и нефтяные компании договорились о параметрах продления сделки о стабилизации цен на бензин и дизельное топливо, сообщает ТАСС.
Принято решение, что корректировка демпфирующего механизма будет проводиться за счет введения акцизов на все неподакцизные жидкие нефтепродукты и надбавки к НДПИ с привязкой к цене нефти.
"Введение акциза по ставке дизельного топлива на все неподакцизные жидкие нефтепродукты с предоставлением вычета акциза для нефтепродуктов, потребляемых для нужд бункеровки судов дальнейшей переработки, производства тепла и электроэнергии; введение в диапазоне цен на нефть от 55–57 долларов США до 80 долларов США за баррель фиксированной надбавки налога на добычу полезных ископаемых на нефть в размере 75 рублей за тонну", – говорится в сообщении.
Таким образом, корректировка компенсации нефтяникам будет осуществляться за счет усиления налоговой нагрузки на нефтяную отрасль.
В начале апреля правительство договорилось с нефтяниками снизить цены на дизельное топливо до уровня октября 2018 года. Цены на горючее заморозят до июля. Таким образом, стоимость бензина и дизеля останется фиксированной еще на три месяца.
По соглашению нефтяники обязаны сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1 процента. Соглашение о заморозке цен 10 крупнейших нефтяных компаний ("Роснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз", "Русснефть", "Газпром нефть", "Нефтегазхолдинг", "Лукойл" и "Татнефть" и ряд других) подписали с ФАС и Минэнерго 31 октября 2018 года.
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