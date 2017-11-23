Forbes назвал директоров с самыми дорогими пакетами акций компаний

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Опубликован рейтинг директоров компаний с крупнейшими пакетами акций. Список из 20 руководителей впервые составил журнал Forbes.

Первое место в рейтинге занял главный исполнительный директор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев. Его пакет акций возглавляемой компании оценивается в 675 миллионов долларов.

Следом в списке находится экс-глава "Сибура", заместитель председателя совета директоров компании Александр Дюков с акциями на 550 миллионов долларов.

Генеральный директор USM Management Иван Стрешинский же занял третье место. В его распоряжении ценные бумаги на сумму 520 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".

Ранее журнал опубликовал список молодых звезд с самым большим годовым доходом. В 2017 году Первые две строчки заняли канадцы The Weeknd (настоящее имя Абель Тесфайе) и Джастин Бибер. На третьем месте – британка Адель.