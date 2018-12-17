Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17 декабря, 17:15

Федеральный бюджет выделит 3 трлн на нацпроекты в соцсфере и науке

экономика

17 декабря, 17:15

Поделиться в социальных сетях:

На нацпроекты в соцсфере и науке за 6 лет направят 6,5 трлн руб

Почти три триллиона рублей в ближайшие три года выделят из федерального бюджета на нацпроекты в сфере образования, науки, демографии и здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В течение шести лет на их реализацию планируют потратить более 6,5 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проекты обсуждались на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Медведев отметил, что особое внимание в сфере демографии следует уделить Дальнему Востоку, где сложилась "сложная ситуация с численностью населения".

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" вместо 37 детских больниц планируется возвести 40. В селах собираются построить и заменить более 1,5 тысячи фельдешрско-акушерских пунктов и амбулаторий. В 2019 году построят еще 40 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики.

370 миллионов рублей выделят на поддержку и строительство сельских школ. В сфере науки средства пойдут на создание установок класса Mega Science, строительство научно-исследовательских судов, проведение морских экспедиций.

экономика

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика