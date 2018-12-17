Федеральный бюджет выделит 3 трлн на нацпроекты в соцсфере и науке

На нацпроекты в соцсфере и науке за 6 лет направят 6,5 трлн руб

Почти три триллиона рублей в ближайшие три года выделят из федерального бюджета на нацпроекты в сфере образования, науки, демографии и здравоохранения, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В течение шести лет на их реализацию планируют потратить более 6,5 триллиона рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

Проекты обсуждались на заседании президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Медведев отметил, что особое внимание в сфере демографии следует уделить Дальнему Востоку, где сложилась "сложная ситуация с численностью населения".

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" вместо 37 детских больниц планируется возвести 40. В селах собираются построить и заменить более 1,5 тысячи фельдешрско-акушерских пунктов и амбулаторий. В 2019 году построят еще 40 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики.

370 миллионов рублей выделят на поддержку и строительство сельских школ. В сфере науки средства пойдут на создание установок класса Mega Science, строительство научно-исследовательских судов, проведение морских экспедиций.