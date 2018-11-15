Биржевой курс евро опустился ниже 75 рублей впервые с 2 ноября

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На торгах Московской биржи курс евро снизился на 1,03 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 74,93 рубля.

В последний раз ниже 75 рублей евро опускался 2 ноября текущего года. Центральный Банк России установил официальный курс доллара на четверг, 15 ноября, на уровне 67,9975 рубля. Это на 31,63 копейки выше предыдущего показателя.

Как стало известно ранее, зарубежные специалисты оценили эффект от дедолларизации. По их мнению, уменьшение роли американской валюты должно помочь смягчить удар в случае, если западные санкции будут нацелены на финансовую систему. В сентябре текущего года доля вкладов частных лиц и фирм в иностранных валютах в российских банках сократилась до 26%.