Еврокомиссия проверит прозрачность налогового законодательства РФ

Еврокомиссия намерена в 2020 году проверить прозрачность налогового законодательства трех стран "большой двадцатки", в том числе и России. Проверка также пройдет в Мексике и Аргентине, говорится в Twitter организации.
В документе отмечается, что в прошлом году эксперты проанализировали экономическую ситуацию в 92 странах. Исследование основывалось на трех критериях – прозрачность налогового законодательства, эффективность управления и реальная экономическая активность.
60 государств согласились с выводами Еврокомиссии и приняли сведения к дальнейшей работе. 15 государств отказались менять свое налоговое законодательство. В частности, речь идет о таких странах, как Барбадос, Фиджи, Бермудские острова, Доминиканская республика, Оман, ОАЭ, Виргинские острова. Эти государства вошли в так называемый черный список, к которому власти ЕС планируют применять дополнительные меры финансового и инвестиционного контроля.
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