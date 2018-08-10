Эксперт объяснил причины заявки Nord Stream 2 AG в обход Дании

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Nord Stream 2 AG была вынуждена подать заявку на создание альтернативного маршрута, чтобы уменьшить возможности Дании оттягивать принятие решения. Такое мнение высказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
"Возможно, это и станет дополнительным рычагом давления на Копенгаген, чтобы они все же выполнили свою функцию добросовестного регулятора, а не политического инструмента борьбы за геополитическое влияние США в Европе", – сказал он в разговоре с RT.
По словам Гривача, в вопросе трубопровода "Северный поток – 2" Дания занимается саботажем и пренебрегает не только своими интересами, но и интересами ближайших соседей.
Ранее компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм, который не проходит через территориальные воды Дании.
При этом в компании отметили, что процедура по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года, будет прорабатываться дальше.
В начале августа в Германии началась укладка первых труб "Северного потока–2". По словам финансового директора Uniper Кристофера Дельбрюка, работа над проектом идет по плану, несмотря на все политические сложности. В то же время ведутся подготовительные работы в водах Финляндии и Швеции.
В конце июня премьер-министр Дании Люкке Расмуссен сообщил, что его страна может принять закон, который в конечном итоге позволит на юридических основаниях заблокировать или отложить реализацию проекта "Северный поток – 2".
Проект "Северный поток – 2" предполагает сооружение двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод будет проложен от побережья России через Балтийское море до Германии в обход транзитных государств. Запуск запланирован на конец 2019 года.
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