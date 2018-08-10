Nord Stream 2 подала заявку на маршрут трубопровода в обход Дании

10 августа, 13:42
Фото: ТАСС/Patrick Pleul
Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в обход Дании. Об этом сообщила пресс-служба оператора проекта строительства газопровода "Северный поток–2".
"Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании", – говорится в сообщении, передает ТАСС.
При этом в компании отметили, что процедура по заявке c предпочтительным маршрутом, которая была инициирована в апреле 2017 года, будет прорабатываться дальше.
Ранее стало известно, что для газопровода "Северный поток-2" придумали новый маршрут. Магистраль пройдет мимо Дании. Таким образом проект продолжат реализовывать без согласия датских властей. Об этом заявил член совета директоров австрийской компании OMV Манфред Ляйтнер. По его словам, изменения не приведут к удорожанию строительства. Его стоимость по-прежнему составит 9,5 миллиардов евро.
В июне Дания объявила, что намерена задержать реализацию "Северного потока-2". Копенгаген предложил вынести обсуждение строительства газопровода на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски.
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