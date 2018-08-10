Эксперт рассказал, чего ждать от падения рубля и новых санкций

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ЦБ определил на выходные и понедельник 13 августа официальный курс доллара на отметке 66,90 рубля. Официальный курс евро Банка России – 76,67 рубля. Это один из самый высоких курсов с 2016 года.

Подорожают ли продукты? Как скачок валюты отразится на отдыхе за границей? Стоит ли бежать покупать электронику/автомобили? Что произойдет с ценами на ЖКХ? На эти и другие вопросы в студии телеканала Москва 24 ответила профессор экономики Наталья Волчкова.