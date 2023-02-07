Аналитик объяснил слова премьера Польши о зависимости от российского газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал слова премьера Польши Матеуша Моравецкого, что ЕС – "наркоман", зависящий от российского газа. Об этом сообщает RT.

На конференции по поддержке Украины в Варшаве премьер-министр Польши заявил, что Европа "как наркоман" приходит за добавкой и соглашается на любые цены на топливо, передает его слова РИА Новости.

В беседе с RT Юшков сказал, что Польша является лоббистом интересов США.

"Они много лет позиционируют себя как главный союзник США в Европе и через них продвигают интересы американского бизнеса", – сказал эксперт.

Он отметил, что этими словами Моравецкий предложил сменить "зависимость" от российского газа и нефти на американские ресурсы. Юшков уверен, что это эмоционально окрашенный экономический расчет.

Юшков добавил, если Польша будет продвигать интересы Соединенных Штатов, тогда страна получит статус главного союзника США в Европе.

Кроме того, Польша хочет решить проблемы с военными репарациями с Германией при помощи США.

Ранее сообщалось, что Европе будет трудно пополнить запасы газа в 2023 году без поставок из России из-за истощения запасов. Кроме того, цены на нефтепродукты снова могут вырасти и потянуть за собой нефтяные котировки.



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