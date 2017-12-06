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Стабильность финансовой сферы России привлекает иностранцев несмотря на санкции. Уставный капитал действующих финансовых организаций, в которых среди учредителей есть граждане других государств, вырос до 2,5 триллионов рублей.
"Особенно привлекательными для нерезидентов остаются банки со стопроцентным участием иностранного капитала. В настоящее время в России работают 67 банков такого типа. Причем 45 организаций имеют уставный капитал, превышающий 1 миллиард рублей, что автоматически подразумевает универсализацию их операций", – говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова, сообщает газета "Известия".
Специалисты отмечают, что интерес зарубежных инвесторов к российскому банковскому рынку поддерживает реализация проектов, которые им выгодно кредитовать.
В исследовании отмечается, что на последнем заседании совета директоров Центробанк снизил ключевую ставку до 8,25 процента и пообещал впоследствии перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. Это значит, что условия ведения банковского бизнеса в России станут на порядок проще, а ставки снизятся. Это, в свою очередь, будет способствовать росту кредитования.
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