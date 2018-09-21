Открылся прием заявок на лучший проект по охране окружающей среды столицы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Прием заявок на конкурс лучших проектов по охране окружающей среды открылся в столице. Работы участников рассмотрит департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Авторы лучших проектов получат премии от правительства Москвы. Их вручают в четырех номинациях: "лучший реализованный проект с использованием экологичных и энергосберегающих материалов", "лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект", "лучшие журналистские материалы и теле-, радиопередачи об экологии Москвы" и "лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений".

Конкурсы проводят для популяризации экологического образования и просвещения, а также укрепления соответствующих ценностей в обществе.