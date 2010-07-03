Границы российских заповедников внесут в реестр недвижимости

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Единый государственный реестр недвижимости содержит сведения о границах только пятой части всех российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ). К 2022 году планируется внести туда все недостающие данные. Об этом сообщил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды РФ Алексей Титовский.

В четверг, 21 марта, проходит Всероссийская конференция по развитию особо охраняемых природных территорий.

"Если мы говорим о внесении в ЕГРН границ и охранных зон, то для 43 из 218 ООПТ внесены границы, охранные зоны – и того меньше. Земель, которые переведены в категорию ООПТ, занесено 146. Цифры, вы понимаете, крайне низкие. Наша с вами задача – завершить эту работу до 2022 года", – заявил Титовский, выступая на конференции, передает ТАСС.

Для достижения этой цели в 2019 году будет выделено дополнительное финансирование. Уже выбрано 108 территорий, которые в текущем году получат дополнительные средства. Также отмечается, что в этом году могут выделить деньги на лесоустроительные работы, в первую очередь для нацпарков. Там, по словам экспертов, отсутствие подобных документов мешает развивать экологический туризм.