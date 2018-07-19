В цветах гипсофилы из Израиля нашли калифорнийский трипс

В Подмосковье в цветах гипсофилы, привезенной из Израиля, сотрудники Россельхознадзора выявили калифорнийский цветочный трипс, передает Агентство "Москва".

Карантинный для России объект был обнаружен при досмотре букетных срезов этих цветов на посту фитосанитарного контроля.

Наличие насекомых в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории. Специалисты Всероссийского центра карантина растений провели ряд специальных экспертиз.

В соответствии с фитосанитарным законодательством России зараженная цветочная продукция была уничтожена.

Ранее сообщалось, что гипсофила, привезенная из Италии, также не прошла проверку Россельхознадзора.