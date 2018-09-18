"Чистые игры" прошли в Жулебинском лесопарке

Фото: Родион Баранов

Одну из самых масштабных акций по уборке мусора "Сделаем!" поддержали на юго-востоке Москвы. Всемирный проект объединил 5% населения Земли в 150 странах мира. В России мероприятия собрали жителей десятков городов.

В столице участие во всемирной акции инициировал Московский НПЗ. День чистоты решили провести в формате квеста "Чистые игры" в Жулебинском лесопарке. Участники соревновались в сборе и сортировке мусора, оставленного отдыхающими.

В проекте "Чистые игры" в Жулебино приняли участие 172 участника. За 2 часа командам удалось собрать 357 мешков мусора общей массой 2,75 тонны.

"Очень приятно, что в акции принимают участие крупные предприятия, такие как Московский нефтеперерабатывающий завод с командой его волонтеров. Эти соревнования крайне важны не только для участников, но и для всех жителей большого района Выхино-Жулебино, которые приходят сюда после работы и в выходные, гуляют, занимаются спортом, дышат свежим воздухом", – отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, также ставший участником одной из команд.

В Год волонтера работники Московского нефтеперерабатывающего завода в пятый раз поддержали квест "Чистые игры".