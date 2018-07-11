Цветочный трипс выявили в хризантемах из Колумбии

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Сотрудники Россельхознадзора забраковали партию кустовых хризантем, привезенных из Колумбии. В срезах цветов обнаружили карантинный для России калифорнийский цветочный трипс, сообщает Агентство "Москва".

Специалисты Всероссийского центра карантина растений провели необходимые экспертизы.

После того, как наличие цветочных вредителей в жизнеспособном состоянии подтвердилось, все зараженные цветы в соответствии с фитосанитарным законодательством России были утилизированы.

Ранее проверку не прошли партии хризантем из Италии. В них также были обнаружены вредоносные для растений насекомые.