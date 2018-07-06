Пятое поколение лебедей родилось в пруду у Московского НПЗ

Фото: Владимир Антропов

Одна из пар белых лебедей, живущих на пруду у Московского нефтеперерабатывающего завода принесла пятерых птенцов, сообщает пресс-служба предприятия.

Теперь, в пруду обитает уже девять "парковых" лебедей. Птенцы стали пятым поколением птиц, живущих вблизи предприятия, и самым большим по численности потомством за последние годы. Ранее завод подарил двух птенцов Николо-Угрешскому монастырю города Дзержинский, а позже презентовал четырех лебедей спортивно-оздоровительной базе отдыха в Подмосковье.



В водоеме, в котором родились новые обитатели, установлены плоты из натуральной древесины со специальными домиками, где лебеди спят, принимают пищу и высиживают птенцов. Берега укреплены и выложены искусственным камнем. Воду для пруда регулярно обновляют, пропуская через специальные системы фильтрации и очистки. Пруд находится в свободном доступе для жителей района и для многих это любимое место отдыха.

С 2011 года "Газпром нефть" ведет программу по комплексной модернизации Московского НПЗ общей стоимостью более 250 миллиардов рублей. За это время завод уже на 50 процентов снизил воздействие производства на окружающую среду, а санитарно-защитная зона предприятия стала уголком живой природы, где замечают "краснокнижного" зайца-русака. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду сократится еще на 50 процентов.

Ранее эксперты экологической организации "Зеленый патруль" назвали Московский нефтеперерабатывающий завод эталоном в области очистки воды. Биологический комплекс "Биосфера" очищают промышленную воду на заводе до уровня питьевой.