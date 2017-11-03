Фотоохоту на ежей, хорьков и дятлов откроют в московском парке

Фото: ТАСС/DPA/Reiner Bernhardt

Пилотный проект по розыску и сохранению исчезающих в мегаполисе видов животных начнется в парке "Кузьминки-Люблино" с 4 ноября. До 1 декабря можно будет запечатлеть обитателей парка, занесенных в Красную книгу столицы.

В числе таких обитателей – еж обыкновенный, хорек черный, ястреб-тетеревятник, зеленый дятел, куропатка серая и камышница (болотная курица). Снимок можно сделать на фотокамеру или мобильный телефон и отправить на электронную почту schuchkinadg@eco.mos.ru. В письме нужно указать точные координаты места съемки.

Экологическая акция – пилотный проект "Мосприроды". Если она пройдет успешно, в 2018 году фотоохоту устроят на других природных территориях города. По итогам акции всех редких жителей природной зоны возьмут под наблюдение специалисты-биологи. В местах их обитания установят кормушки и высадят специальные защитные кустарники. Самым активным фотоохотникам достанутся призы – книги о природе или сувениры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Плакаты с призывом "Внимание! Розыск!" повесят вскоре на входе в парк "Кузьминки-Люблино". Для привлечения внимания гостей их стилизуют под постеры "WANTED!" из фильмов-вестернов. На каждом плакате изобразят разыскиваемое животное, его описание, а также укажут телефон для связи и адрес, где можно забрать вознаграждение.

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