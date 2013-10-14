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14 октября 2013, 18:56

Спорт

Москвичи завоевали 9 медалей на чемпионате России по дзюдо

Московские спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате России по дзюдо. Первенство страны завершилось 14 октября в Санкт-Петербурге.

Москвичка Кристина Румянцева завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов, а Юлия Рыжова стала первой в весе до 52 килограммов, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Серебряными призерами стали Анастасия Дмитриева и Джульетта Давтян.

Бронзовые награды завоевали москвички Лусинэ Авакян, Анастасия Матвиенкова, Виктория Романько и Акоп Акопян.

Кроме того, золото завоевала сборная команда Москвы, которая последовательно выиграла у команд Центрального, Дальневосточного, Уральского и Сибирского федерального округов.

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