Москвичи завоевали 9 медалей на чемпионате России по дзюдо

Московские спортсмены завоевали девять медалей на чемпионате России по дзюдо. Первенство страны завершилось 14 октября в Санкт-Петербурге.

Москвичка Кристина Румянцева завоевала золото в весовой категории до 48 килограммов, а Юлия Рыжова стала первой в весе до 52 килограммов, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Серебряными призерами стали Анастасия Дмитриева и Джульетта Давтян.

Бронзовые награды завоевали москвички Лусинэ Авакян, Анастасия Матвиенкова, Виктория Романько и Акоп Акопян.

Кроме того, золото завоевала сборная команда Москвы, которая последовательно выиграла у команд Центрального, Дальневосточного, Уральского и Сибирского федерального округов.