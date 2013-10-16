Игорь Бутман награжден за вклад в развитие культуры

Награждение Фонда американо-российского культурного сотрудничества состоялось 7 октября на территории посольства России в Вашингтоне. За выдающийся вклад в развитие российско-американских культурных связей почетными наградами отмечены саксофонист Игорь Бутман и трубач Уинтон Марсалис.

В числе обладателей престижной премии - Мстислав Ростропович, Ван Клиберн и Валерий Гергиев.

"На церемонии вручения наград Квартет Игоря Бутмана-Уинтона Марсалиса дал небольшой концерт и исполнил среди прочих пьес “Полёт шмеля” Н.А. Римского-Корсакова", – сообщили организаторы.

Добавим, что 8 октября состоялось выступление коллектива Бутмана в Вашингтоне. Концерт был приурочен к открытию Третьего года Российской культурной инициативы при Американском университете. В этот вечер на сцене также играли звезды российского и американского джаза.

В январе следующего года Игорь Бутман и его оркестр отправятся на гастроли в США.