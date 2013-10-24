В СВАО с 27 октября будет восстановлено движение трамваев №27

На северо-востоке Москвы на улице Прянишникова с 27 октября будет восстановлено движение трамваев №27 на участке от Соболевского проезда до метро "Дмитровская", сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Изменения в движении были связаны с ремонтом трамвайных путей в этом районе.

Кроме того, будет отменен компенсирующий маршрут автобуса №027, который следовал параллельно отмененному участку линии трамвая со всеми существующими остановками.