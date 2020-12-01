Московская литературная ярмарка non/fiction пройдет онлайн

Фото: moscowbookfair.ru

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction, которая ежегодно проходит в столице, в 2020 году состоится в онлайн-формате.

Как говорится на сайте мероприятия, читали смогут послушать любимых авторов на протяжении двух уикэндов подряд – 5-6 и 12-13 декабря.

Отмечается, что в ярмарке примут участие известные российские и зарубежные писатели, публицисты, деятеля науки и культуры.

В частности, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, писатели Оливия Лэнг, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и Леонид Юзефович.

Ранее стало известно, что до конца 2020 года в столице планируется открыть семь межрегиональных круглогодичных ярмарок фермерской продукции.