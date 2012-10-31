В Москве из-за ледяного дождя количество ДТП увеличилось почти на 8%

Во вторник, 31 октября, число дорожных аварий в столице увеличилось почти на 8% по сравнению с предыдущим днем. Причиной ДТП стал ледяной дождь, который начался вечером и шел в течение всей ночи.

При этом, как отмечают в столичной Госавтоинспекции, количество ДТП увеличилось незначительно. Например, 29 октября зафиксировано 1,663 тысячи аварий, а 30-го - 1,797 тысячи, сообщает РИА Новости.

Добавим, что из-за ледяного дождя на некоторых участках дорог образовалась гололедица и автомобилисты не могли справиться с управлением.

Дорожные полицейские просят водителей быть более внимательными и соблюдать необходимые правила, так как плохие погодные условия могут сохраниться в течение суток.

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