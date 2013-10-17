Жилищный надзор выявил в ЦАО 25 нарушений состояния фасадов домов

Инспекция жилищного надзора по ЦАО в период со 2 по 15 октября проверила состояние фасадов 386 жилых домов. В результате выявлено 25 нарушений.

По результатам проверок на управы районов, где обнаружены нарушения, составлено 5 административных протоколов, сообщает пресс-служба государственной жилищной инспекции города Москвы.

Так, предписания на устранения нарушений были выданы управе и ДЕЗу района Замоскворечье за неудовлетворительное состояние фасада дома № 14 по Татарской улице. В Басманном районе аналогичные замечания были выявлены в доме №33/2, строение 8 по Бауманской улице.