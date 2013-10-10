Форма поиска по сайту

Новости

10 октября 2013, 15:09

Культура

На "Флаконе" устроят творческие мастерские для всей семьи Family Day

12 октября на "Флаконе" устроят творческие мастерские для всей семьи Family Day.

В программе создание ресайкл-объектов (бесплатно), изготовление открыток, создание подсвечников, мыловарение.

Начало мероприятия – в 13.00. Стоимость мастер-классов - от 300 рублей. Также доступны семейные билеты: на одного человека на три мастер-класса - 900 руб. три человека на один мастер-класс - 900 рублей; три человека на три мастер-класса - 1800 рублей.

дизайн-завод Флакон мастер-классы открытки время с детьми мыловарение

