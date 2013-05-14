14 мая 2013, 05:34Общество
Полиция нашла всех сбежавших из детдома подростков
Полицейские нашли всех подростков, сбежавших накануне из детского дома в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Подмосковья.
Одиннадцать подростков пропали из детдома в поселке Туголесский Бор в понедельник утром, а вечером в правоохранительные органы поступило заявление. Около 1:00 вторника троих обнаружили на железнодорожном вокзале в городе Шатура.
Оставшиеся восемь детей спустя час были найдены на квартире в Шатуре. Воспитанники доставлены в детдом, состояние их здоровья удовлетворительное.